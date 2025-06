LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula WTA Berlino 2025 in DIRETTA | coppia americana sulla strada della semifinale

Benvenuti appassionati di tennis! Oggi, al WTA Berlino 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano le avversarie americane Ashlyn Krueger e Jessica Pegula in un match ricco di adrenalina e spettacolo. Le nostre campionesse sono determinate a conquistare la semifinale, puntando al tris di titoli consecutivi. Restate con noi per seguire ogni scambio e aggiornamento in tempo reale, perché questa battaglia promette sorprese e emozioni da non perdere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti a tutti alla Diretta Live testuale del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, valido per i quarti di finale del WTA 500 di Berlino, con le principesse azzurre che lotteranno con le americane per un posto in semifinale. Le italiane cercano il terzo titolo di fila dopo il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros, con il WTA 500 di Berlino che sarebbe anche il primo trofeo sull’erba insieme. Per raggiungere questi quarti di finale, Errani e Paolini hanno dovuto affrontare la coppia composta da Marta Kostyuk e Eva Lys, battendole 2-0 (6-2, 6-2) e spazzate via in meno di un’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: coppia americana sulla strada della semifinale

