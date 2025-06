LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula WTA Berlino 2025 in DIRETTA | Badosa e Jabeur vincono il primo set manca poco all’ingresso in campo delle azzurre!

Benvenuti alla nostra diretta live dalla WTA di Berlino 2025, dove le stelle del tennis femminile sono pronte a regalare emozioni pure! Badosa e Jabeur conquistano il primo set, mentre ci avviciniamo all’ingresso in campo delle nostre azzurre Errani e Paolini. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, reazioni e momenti salienti di questa entusiasmante giornata. La sfida è appena iniziata: non perdete neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Iniziamo questa Diretta Live testuale con un aggiornamento importante: Badosa e Jabeur hanno vinto il primo set contro Babos e Stefani. Manca poco all’ingresso in campo di Errani e Paolini al Court 1! Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti a tutti alla Diretta Live testuale del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, valido per i quarti di finale del WTA 500 di Berlino, con le principesse azzurre che lotteranno con le americane per un posto in semifinale. Le italiane cercano il terzo titolo di fila dopo il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros, con il WTA 500 di Berlino che sarebbe anche il primo trofeo sull’erba insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: Badosa e Jabeur vincono il primo set, manca poco all’ingresso in campo delle azzurre!

In questa notizia si parla di: diretta - errani - paolini - badosa

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

Errani-Paolini da sogno al Roland Garros: chi sfideranno in semifinale Vai su Facebook

Jasmine Paolini travolta da Ons Jabeur: è subito fuori dal torneo di Berlino; WTA: Sabalenka eletta giocatrice dell'anno, premiate anche Errani e Paolini; Australian Open in diretta: Djokovic-Alcaraz ai quarti. Bolelli-Vavassori ok, fuori Errani-Paolini.

Paolini-Jabeur, diretta Wta Berlino: segui il tennis oggi LIVE - Dopo il trionfo in doppio con Sara Errani al Roland Garros, l’azzurra fa il suo esordio nel Wta 500 della capitale tedesca. Secondo msn.com

Diretta/ Errani/Paolini Danilina/Krunic (risultato finale 2-1): le azzurre hanno vinto il Roland Garros 2025! - 1: altro titolo Slam per l'Italia che trionfa nel doppio femminile al Roland Garros 2025. Segnala ilsussidiario.net