LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula WTA Berlino 2025 in DIRETTA | azzurre in campo per il riscaldamento!

Vivi in tempo reale le emozioni della WTA Berlino 2025, dove le azzurre scendono in campo per un appuntamento imperdibile! Dallo spettacolare riscaldamento alle azioni più emozionanti, seguici con aggiornamenti live e rivivi ogni punto di una giornata all'insegna del tennis italiano. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per rimanere sempre aggiornato e tifare insieme alle nostre campionesse!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Che dritto lungolinea di Pegula. Errani non può intervenire. 15-15 Il rovescio di Krueger finisce a rete! 0-15 Errore di dritto lungolinea per Paolini. Paolini al servizio. 13.52 Le giocatrici sono state presentate dallo speaker del Court 1 e hanno iniziato il riscaldamento di rito prima di ogni partita! 13.50 Giornata piena in Germania per i tennisti azzurri visto che, oltre gli impegni di Paolini ed Errani a Berlino, BolelliVavassori, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Jannik Sinner sono impegnati all’ATP 500 di Halle. 13.48 Le due azzurre, prime teste di serie del WTA 500 di Berlino, partono sicuramente favorite nel pronostico in questo match: tuttavia, bisogna fare molta attenzione all’esperienza che metteranno in campo le due americane, con Pegula che oltre essere in Top 5 nel ranking WTA nel singolare, è anche finalista Slam in doppio, con la finale conquistata al Roland Garros nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: azzurre in campo per il riscaldamento!

In questa notizia si parla di: paolini - errani - krueger - pegula

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

Quarta vittoria su quattro per Anna contro le top 3. La tennista inglese si fa male alla schiena e cede il passo a Danielle. La seconda del seeding gestisce Blinkova, Haddad Maia supera Krueger Vai su Facebook

Berlino, Errani/Paolini nei quarti di finale in doppio; Berlino su , doppio: 12ª vittoria di fila per Sara e Jas; Tennis, Wta Berlino: esordio vincente nel doppio per Errani-Paolini.

Berlino, Errani/Paolini nei quarti di finale in doppio - Per le azzurre è arrivato il successo all’esordio sulla coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla tedesca Eva Lys Esordio vincente per Jasmine Paolini e Sara Errani nel tabellone di doppio del ... Si legge su tennisitaliano.it

WTA Doha, Errani e Paolini infinite: superano Andreeva/Shnaider e volano in finale. Sabato la sfida contro Jiang/Wu - La coppia dell’est, infatti, ha avuto la meglio su Krueger/Pegula (1°turno), Dabrowski/Routliffe agli ottavi e Danilina/Khromacheva. Lo riporta sport.virgilio.it