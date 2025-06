LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula 5-7 6-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le azzurre vincono il secondo set si va al match tie-break!

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Errani, Paolini, Krueger e Pegula ai WTA di Berlino 2025. Le azzurre hanno conquistato il secondo set e ora si confrontano in un appassionante tie break: chi avrĂ la meglio? Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un colpo di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Krueger. 7-4 Errani entra a rete e riesce a prendere il piede di Krueger!! 6-4 La prima di Paolini è micidiale e la risposta americana è larga di molto! Serve Paolini. 5-4 MINI BREAK AZZURRO!! Paolini risponde benissimo e Pegula spara a rete il dritto in uscita dal servizio! Altra seconda palla, risponde Paolini. 4-4 Krueger entra a rete e chiude il punto dopo la risposta di Errani. Seconda americana. Tocca a Pegula servire. 4-3 Paolini chiude il punto con una volĂ©e attenta! Seconda per Errani. 3-3 Errore di Paolini che in caduta sbaglia la volĂ©e: si gira in paritĂ dopo che le americane hanno recuperato il mini break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula 5-7 6-1, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le azzurre vincono il secondo set, si va al match tie-break!

