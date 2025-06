LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula 5-7 6-1 10-6 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | vittoria al match tie-break azzurre in semifinale!

Un'epica battaglia al WTA di Berlino si conclude con un'inaspettata vittoria delle azzurre Errani e Paolini, che dopo oltre un'ora e mezza di lotta conquistano la semifinale nel tie-break decisivo. La loro tenacia ha superato ostacoli e momenti difficili, dimostrando ancora una volta il cuore e il talento italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Ci mettono 1 ora e 24 minuti le azzurre a vincere questo quarto di finale del WTA 500 di Berlino. Il match è stato più complicato del previsto con un primo set giocato male sotto alcuni punti di vista dove le azzurre sono mancate soprattutto nei momenti decisivi. ERRANIPAOLINI b. KruegerPegula (5-7, 6-1, 10-6) 10-6 AZZURRE IN SEMIFINALEEE!!! L’errore di Pegula con il rovescio manda in semifinale le azzurre che se la sono vista davvero brutta: ottima reazione di Paolini ed Errani che si rialzano dopo il primo parziale e portano a casa un match davvero complesso! Serve Pegula, tre match point ancora per le azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula 5-7 6-1 10-6, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: vittoria al match tie-break, azzurre in semifinale!

