LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula 5-7 2-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le azzurre conducono nel secondo set!

Segui in diretta il match tra Errani, Paolini, Krueger e Pegula ai WTA di Berlino 2025: le azzurre dominano nel secondo set con una strategia impeccabile e colpi potenti. La tensione si fa palpabile mentre le atlete si sfidano punto dopo punto, pronti a regalare emozioni fino all’ultimo scambio. Resta aggiornato: clicca qui per vivere ogni attimo di questa sfida entusiasmante, dove il tennis italiano si mette alla prova e si distingue per grinta e talento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Paolini torna al servizio per confermare il break. 3-1 ERRANI CHIUDE IL BREAK!!! La volĂ©e di Sara è vincente! 30-40 Errore di Paolini al servizio dopo la prima di Pegula. 15-40 PALLA BREAK DELLE AZZURRE!! Paolini chiude il punto con una volĂ©e semplicissima che non può sbagliare! Altra seconda palla per Pegula. 15-30 Paolini risponde bene ma poi spreca: esce il secondo dritto dell’azzurra. Seconda per Pegula. 0-30 Che rovescio di Errani che trova il passante! 0-15 Pegula è in difficoltĂ sulla risposta profonda di Paolini, la palle esce! Serve Pegula. 2-1 La volĂ©e di Errani è una meraviglia e le azzurre iniziano avanti in questo secondo set! 40-0 LOB INCREDIBILE DI SARA!! Errani trova il vincente con uno dei suoi classici colpi! 30-0 Un po’ fortunata la volĂ©e di Paolini che stecca ma trova lo stesso il campo! 15-0 Prima vincente di Errani, Pegula è lenta in risposta! Errani al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula 5-7 2-1, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le azzurre conducono nel secondo set!

