LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula 4-3 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le americane recuperano il break!

L’atmosfera si infiamma al WTA di Berlino 2025, dove Errani, Paolini, Krueger e Pegula si sfidano in una battaglia mozzafiato. Le americane recuperano il break, regalando emozioni ad ogni punto. Ora è il turno di Pegula, pronta a servire per pareggiare. Riusciranno le azzurre a mantenere la concentrazione e portare a casa un risultato straordinario? La partita è ancora tutta da scrivere: clicca qui per seguire la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tocca a Pegula servire per pareggiare i conti. 4-3 Esce la volée di Errani con le americane che recuperano il break: le azzurre hanno avuto due possibilità per conquistare il quinto game del set. 40-40 Si va al punto decisivo dopo l’errore di Paolini con la volée che esce. 40-30 Risposta a rete di Pegula che regala il punto alle azzurre! 30-30 Pegula cerca e trova la figura di Paolini: l’azzurra può fare poco in difesa. 30-15 Esce la risposta di Pegula dopo la prima di Errani! 15-15 Difesa perfetta della rete di Paolini!! 0-15 Bravissima Pegula che riesce a trovare profondità: Paolini si ritrova la palla tra i piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula 4-3, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le americane recuperano il break!

In questa notizia si parla di: pegula - errani - paolini - diretta

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti le emozioni delle Berlin Tennis Open 2025, scopri come seguire in diretta Errani, Paolini, Krueger e Pegula.

Errani-Paolini da sogno al Roland Garros: chi sfideranno in semifinale Vai su Facebook

LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: coppia americana sulla strada della semifinale; RECAP! WTA Finals: Errani/Paolini ok all'esordio in doppio. Vincono Swiatek e Gauff; Wta Finals, le partite di oggi: programma e orari.

La diretta di Sara Errani-Jasmine Paolini: dove vedere la finale del Roland Garros in tv e streaming - Aleksandra Krunic, sfida valida per la finale del doppio femminile del Roland Garros 2025, è visibile ora in diretta TV Eurosport 1 e in dir ... Come scrive informazione.it

Roland Garros Atp: tutte - Anche Gauff, Andreeva e Keys promosse ai quarti. Riporta gazzetta.it