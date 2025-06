LIVE Errani Paolini-Krueger Pegula 4-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | break per le azzurre ma le americane lottano!

Nel cuore di Berlino, le azzurre si sfidano in un'emozionante battaglia contro le americane. Con ogni punto che vale, il match tra Errani, Paolini, Krueger e Pegula si infiamma, regalando colpi di scena e tensione alle stelle. Chi avrà la meglio? Rimani con noi e clicca qui per gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Krueger. 4-1 Altro game in salita ma portato a casa! Errani √® brava e attenta a rete e chiude il gioco con una vol√©e! 40-30 Errore di Pegula al servizio! La palla non supera la rete! 30-30 Altra prima e altro punto! Questa volta √® la risposta di Krueger che non resta in campo! 15-30 Esce la risposta di Pegula dopo la prima di Paolini! 0-30 Krueger gioca su Errani che non √® pronta e non riesce a mandare la palla dall‚Äôaltra parte. 0-15 Errani butta a rete una vol√©e alta ma semplice. Paolini torna al servizio. 3-1 Krueger √® poco cattiva a rete e Paolini vince lo scontro ravvicinato! Break per le azzurre! 30-40 Resta dentro per un soffio la vol√©e di Krueger. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula 4-1, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: break per le azzurre, ma le americane lottano!

In questa notizia si parla di: krueger - pegula - errani - diretta

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti le emozioni delle Berlin Tennis Open 2025, scopri come seguire in diretta Errani, Paolini, Krueger e Pegula.

Quarta vittoria su quattro per Anna contro le top 3. La tennista inglese si fa male alla schiena e cede il passo a Danielle. La seconda del seeding gestisce Blinkova, Haddad Maia supera Krueger Vai su Facebook

LIVE Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: coppia americana sulla strada della semifinale; Tennis Tracker: vincono Sinner e Arnaldi, Errani ok, Cobolli e Cocciaretto in campo; Jasmine Paolini travolta da Ons Jabeur: è subito fuori dal torneo di Berlino.

DIRETTA/ Sabalenka Pegula (risultato finale 7-5, 6-2) video: trionfa Aryna! (Miami Open 2025 oggi 29 marzo) - Si potrà vedere (anche) in chiaro la diretta Sabalenka Pegula in tv grazie alla rete tematica Super Tennis, che offrirà di conseguenza anche il servizio di diretta streaming video tramite ... Si legge su ilsussidiario.net

Diretta/ Pegula Sabalenka (risultato finale 5-7 5-7): Aryna vince il terzo Slam! (finale US Open 2024) - 5 della bielorussa consegna così il terzo Slam ad Aryna che dopo due Australian Open vince anche in terra statunitense. Scrive ilsussidiario.net