LIVE Cobolli-Shapovalov ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro non vuole più fermarsi!

Benvenuti alla diretta live dell’ATP Halle 2025, dove il talento italiano Flavio Cobolli affronta Denis Shapovalov in un match che promette emozioni e spettacolo. Dopo la straordinaria vittoria contro Joao Fonseca, Cobolli si prepara a confermare la sua crescita sulla scena internazionale. Rimanete con noi per seguire ogni punto di questa sfida avvincente, perché l’azzurro non vuole fermarsi, e voi non vorrete perdervi nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che si gioca sull’erba e che vede coinvolti Flavio COBOLLI e Denis Shapovalov in un match che promette equilibrio e spettacolo. Dopo l’impresa contro Joao Fonseca, al termine di una battaglia giocata punto a punto dal primo all’ultimo quindici, il romano vuole ripetersi ed approdare addirittura in quarti per la seconda volta in carriera sui prati. L’altra volta, i QF di Eastbourne 2024, non erano di livello minimamente comparabile all’eventuale approdo di Cobolli in quarti qui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro non vuole più fermarsi!

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - shapovalov - halle

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: avversario scomodo e imprevedibile - Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Flavio Cobolli e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Amburgo 2025.

#Cobolli Vai su X

Jannik Sinner chiude la carriera di Richard Gasquet ed approda al 3° turno del Roland Garros, raggiungendo Musetti, Paolini, Cobolli e Gigante,... Vai su Facebook

Cobolli punta sull'effetto Germania: a Halle sfida Shapovalov; Tennis Tracker: a Halle Sinner batte Hanfmann, Cobolli batte Fonseca, Sonego vince contro Struff; Cobolli contro Fonseca rivivi la diretta Halle: il romano vince 2-1.

Quando giocano Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego in singolare a Halle - Non solo Jannik Sinner: anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego giocano domani il secondo turno del singolare sull'erba di Halle. msn.com scrive

ATP Halle, il programma di giovedì: Sinner guida la giornata tricolore [LIVE su Ubitennis] - ATP | Si comincia con Flavio Cobolli e si finisce con Jannik Sinner opposto a Bublik, passando per Lorenzo Sonego vs Zverev e Bolelli/Vavassori. Scrive ubitennis.com