LIVE Cobolli-Shapovalov ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Se sei appassionato di tennis, non puoi perdere l’azione in tempo reale del live Cobolli-Shapovalov all’ATP Halle 2025. I giocatori sono già in campo, pronti a regalarti emozioni e colpi spettacolari! Restate sintonizzati per aggiornamenti continui e scopri chi avanzerà verso i quarti di finale in questa sfida imperdibile. La tensione è alta: chi farà il passo decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Giocatori in campo! 11:54 In palio ci sarebbero altri 50 punti e una sfida non impossibile in quarti di finale contro Alexander Zverev o Lorenzo SONEGO. I due giocheranno NB 15:30 sul centrale. 11:50 I due si sfidano per un posto in quarti di finale del prestigioso ATP 500 di HALLE, che oggi presenta gli ottavi di finale della parte alta di tabellone e due della parte bassa. 11:45 Ci siamo, ancora circa 15? e accoglieremo in campo Flavio COBOLLI e Denis SHAPOVALOV. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale dell’ATP 500 di HALLE (GER) che si gioca sull’erba e che vede coinvolti Flavio COBOLLI e Denis Shapovalov in un match che promette equilibrio e spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

