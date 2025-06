LIVE Cobolli-Shapovalov ATP Halle 2025 in DIRETTA | ancora show tra il romano e l’artista canadese?

Benvenuti alla diretta live dell’intenso match tra Cobolli e Shapovalov ai quarti di finale dell’ATP Halle 2025! Un duello ricco di emozioni sul centrale in erba, che mette in palio un biglietto per i prestigiosi semifinali. Rimanete con noi per aggiornamenti continui, sorprese e momenti da brivido in tempo reale. L’attesa sta per finire: il tennis d’élite sta per cominciare!

11:50 I due si sfidano per un posto in quarti di finale del prestigioso ATP 500 di HALLE, che oggi presenta gli ottavi di finale della parte alta di tabellone. 11:45 Ci siamo, ancora circa 15? e accoglieremo in campo Flavio COBOLLI e Denis SHAPOVALOV. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di ottavi di finale dell'ATP 500 di HALLE (GER) che si gioca sull'erba e che vede coinvolti Flavio COBOLLI e Denis Shapovalov in un match che promette equilibrio e spettacolo. Dopo l'impresa contro Joao Fonseca, al termine di una battaglia giocata punto a punto dal primo all'ultimo quindici, il romano vuole ripetersi ed approdare addirittura in quarti per la seconda volta in carriera sui prati.

