LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6 4-6 7-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | altro capolavoro del romano al tie-break decisivo!

Il duello tra Flavio Cobolli e Shapovalov a Halle 2025 ha regalato emozioni da brivido, culminate in un tie-break decisivo. Il talento romano ha dimostrato cuore e determinazione, lasciando il pubblico senza fiato. Mentre le statistiche raccontano una partita intensa e combattuta, la passione di Cobolli si conferma come un vero capolavoro di tennis. E questa è solo l'inizio di un percorso straordinario—restate con noi per scoprire cosa riserva il futuro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale, ma non si spegne l’energia di Flavio COBOLLI, che non vuole fermarsi più! Un saluto sportivo! 14:50 Le statistiche sì, dicono che Shapovalov ha commesso ben 60 gratuiti (con 7 doppi falli), ma ricordiamo come molti scambi siano stati giocati a un livello clamoroso e anche come chi compila le ‘stats’ per l’ATP non sembra abbia perfettamente cognizione di causa. Ci spieghiamo, sono stati considerati gratuiti molti colpi fuori o in rete del canadese a seguito di risposte molto veloci e nei pressi della riga del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6, 4-6, 7-6, ATP Halle 2025 in DIRETTA: altro capolavoro del romano al tie-break decisivo!

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - shapovalov - halle

