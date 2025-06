LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6 4-6 6-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | serve un altro miracolo al tie-break decisivo!

Il grande spettacolo di tennis tra Cobolli e Shapovalov si fa sempre più emozionante a Halle 2025! Dopo scambi intensi, risposte sorprendenti e momenti di pura tensione, il match si decide tra miracoli al tie-break. Riuscirà il nostro talento a ribaltare le sorti e regalare un’altra vittoria indimenticabile? Clicca qui per vivere in diretta ogni punto di questa sfida epica!

2-1 CHE HA FATTOOOO! La risposta!!! Sulla prima che era sulla riga! Lo scambio parte e sbaglia prima Shapovalov! Mini-break per noi. 1-1 Grandissima risposta di rovescio del romano e stecca di rovescio del canadese. 0-1 Che peccato! Rovescio che bastava finisse in campo per darci il punto. Mini-break Shapovalov. 6-6 SI! 40-15 Servizio e dritto, e allora: altro tie-break decisivo? 30-15 Mamma mia, ace. 15-15 Clamoroso miracolo a rete di Shapovalov, a gestire la stop volley con la palla nuova. Difficoltà incredibile! Bravo. Seconda 15-0 Palle nuove, non controlla il dritto Shapovalov.

LIVE Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro non vuole più fermarsi! - Benvenuti alla diretta live dell’ATP Halle 2025, dove il talento italiano Flavio Cobolli affronta Denis Shapovalov in un match che promette emozioni e spettacolo.

