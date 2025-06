LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6 4-6 4-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si salva da 0-40 e brekka il canadese che peccato per il romano!

È un emozionante duello tra Cobolli e Shapovalov al ATP Halle 2025: il romano, dopo essere stato a un passo dal perdere tutto, si salva da 0-40 e conquista un break cruciale. La partita si accende, con scambi mozzafiato e colpi di pura determinazione. Rimanete aggiornati sulla diretta live e scoprite come andrà a finire questa sfida ricca di suspense e passione per il tennis!

4-5 E allora, cross di dritto sulla riga e stop volley vincente. L'ha girata totalmente la terza partita Shapovalov. Seconda, sparito il servizio in questo gioco, ricordando che si era 0-40. 15-40 Prende la buca che c'è causa erba bruciata nei pressi della riga Shapovalov con la risposta. Liscia Cobolli. Seconda 15-30 Risposta nei piedi di rovescio, ringalluzzito Shapovalov dal pericolo scampato. Seconda, se prima era dura, ora serve veramente un miracolo. 15-15 Contro palla corta vincente Shapovalov. 15-0 Si carica Flavio, servizio e dritto. Ricordiamo che, sulla prima delle 3 chance consecutive, il canadese ha servito la seconda sulla riga, ha messo in rovescio difensivo sulla riga e poi ha colpito con il dritto lungoriga nei pressi della riga.