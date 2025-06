LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6 4-6 3-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | serve prima il gladiatore nel set decisivo

Seguite in tempo reale la sfida epica tra Cobolli e Shapovalov all'ATP Halle 2025, dove ogni punto è una battaglia e il pubblico è in attesa del colpo decisivo. La tensione sale mentre il gladiatore romano affronta il set decisivo: chi si impadronirà della vittoria? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni emozione di questa memorabile partita!

15-30 Seconda coraggiosa ma rovescio affossato in rete in uscita. Suona l'allarme. 15-15 Kick, dritto di là e punto! 0-15 Si allunga lo slice del romano, perde per la prima volta il quindici d'apertura nel set. Il settimo game è in corso amici di OA Sport. 3-3 A quindici il canadese. Altro game che scottava tenuto in maniera brillante. 40-15 Gratuito di dritto, sul 40-0 conta meno purtroppo. 40-0 Seconda vincente. Difficilissimo vincere oggi! 30-0 Ancora un punto con la testa da parte di Shapovalov. Non butta via tutto con soluzioni definitive, si apre il campo e costringe il romano a un difficile passante di rovescio.