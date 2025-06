LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6 2-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | scambio di numeri e di break a inizio 2° set

Segui in diretta il grande match tra Cobolli e Shapovalov all'ATP Halle 2025, un confronto avvincente ricco di scambi intensi e momenti di pura adrenalina. Le emozioni sono alle stelle: break, risposte decisive e punti spettacolari si susseguono senza sosta. Chi si aggiudicherà il set? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni singolo istante di questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Si salva il canadese, la chance c’è stata ma non se la è potuta giocare Cobolli. A-40 Servizio vincente. 40-40 DOOOOOPPPIO FALLO! Terzo del game, del set e della partita. A-40 Servizio vincente e palla game. 40-40 Tira la seconda e fa punto Shapovalov. Seconda, e ora? 30-40 DOOOOOPPIO FALLO! 30-30 Rovescio lungoriga che poteva ‘ucciderlo’ sportivamente sul nastro. 15-30 DOOOOOPPIO FALLO! Tutti segnali ottimi per noi. 15-15 Gratuito poi di dritto dopo lo slice. 15-0 Prima vincente Shapovalov. 2-1 ACE! Via così! Otto punti di fila Flavio! 40-0 Altra palla corta vincente, vicino alla rete si scivola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov 7-6, 2-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: scambio di numeri e di break a inizio 2° set

In questa notizia si parla di: cobolli - shapovalov - diretta - halle

Dove vedere in tv Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire l’emozionante sfida tra Flavio Cobolli e Denis Shapovalov agli ottavi di Halle 2025, scopri tutte le info su orari, programma e streaming.

LIVE Sinner-Bublik, ottavi ad Halle nel pomeriggio. Alle 12 Cobolli-Shapovalov Vai su X

Jannik Sinner chiude la carriera di Richard Gasquet ed approda al 3° turno del Roland Garros, raggiungendo Musetti, Paolini, Cobolli e Gigante,... Vai su Facebook

Cobolli-Shapovalov diretta Halle: segui la sfida di oggi; LIVE Sinner-Bublik, ottavi ad Halle nel pomeriggio. Alle 12 Cobolli-Shapovalov; Atp Halle: Sinner, Sonego e Cobolli in campo. Il programma su Sky.

ATP 500 Halle 2025, Flavio Cobolli - Shapovalov: dove vedere il match in tv e streaming - Flavio Cobolli scende in campo al torneo ATP 500 di Halle agli ottavi di finale contro Shapovalov. Da tag24.it

ATP Halle, tre italiani LIVE: si parte con Cobolli-Shapovalov, poi Sonego-Zverev e Sinner-Bublik - Oltre a loro anche Bolelli/Vavassori, detentori del titolo, che si giocano la finale contro Auger- Scrive ubitennis.com