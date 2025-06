LIVE Cobolli-Shapovalov 6-6 5-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | quattro break nel primo set TIE-BREAK!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 CADE dopo il servizio Shapovalov, dà tutto il tempo di scegliere la direzione con il dritto a Cobolli: 4 palle set! Esce di poco l’ace. 5-2 Niente, maledetto questo primo set. Con il dritto prima prende il nastro e la riga in palleggio Shapovalov poi colpisce fortissimo sull’inside in. Si riapre tutto! 5-1 Attenzione, Cobolli mette in rete un comodo smash e regala indietro uno dei due mini-break. Il prossimo punto è praticamente un set point. 5-0 SUL NASTROOOOO la smorzata di rovescio di Shapovalov. URLA A SQUARCIAGOLA! SIIIII! SECONDA 4-0 Meraviglioso il romano, meravglioso! Slice BASSISSIMO! Lo scambio si prolunga e non cede di un millimetro costringendo a farlo con il rovescio in canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov 6-6 (5-0), ATP Halle 2025 in DIRETTA: quattro break nel primo set, TIE-BREAK!

