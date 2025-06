LIVE Cobolli-Shapovalov 6-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | nuovo scambio di break si riparte da 0-0!

Il match tra Cobolli e Shapovalov si infiamma sul centrale di Halle, con punti mozzafiato e continui colpi di scena. La tensione cresce mentre ogni scambio tiene il pubblico con il fiato sospeso, pronto a vivere l’emozione in diretta. Riuscirà il giovane italiano a ribaltare le sorti dell’incontro? Restate con noi per aggiornamenti live e non perdervi nemmeno un minuto di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Cross di dritto in corsa vincente Shapovalov. Che disdetta, eravamo a due punti dal set! Seconda 15-15 Rimedia con la prima Cobolli 0-15 C’è il comodissimo rovescio a chiudere messo fuori dal romano. La partita sembrava aver preso la nostra piega, ma dal 30-15 del 5-4 e servizio purtroppo è tornata dalla parte del canadese. 6-5 Bravo lui, prima e dritto. Serve rimanere calmi. 40-30 Tira la seconda Shapovalov e fa punto. 30-30 Servizio e dritto a campo vuoto. 15-30 Torna a sprecare di dritto Shapovalov. 15-15 Favolosa risposta stretta di rovescio, forse anche un po’ fortunosa visto l’angolo trovato, di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov 6-5, ATP Halle 2025 in DIRETTA: nuovo scambio di break, si riparte da 0-0!

