LIVE Cobolli-Shapovalov 5-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | altro scambio di break si riparte da 0-0!

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Cobolli e Shapovalov al ATP Halle 2025, dove ogni scambio è un suspense e il risultato si decide punto dopo punto. Con un equilibrio teso tra talento e determinazione, i campioni si sfidano senza esclusione di colpi: resterai incollato fino all'ultimo serve. Continua a leggere per scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Gratuito anche del romano. Si riparte da zero a zero! 40-A Clamoroso attacco slice di Shapovalov, che diviene vincente a seguito del rimbalzo, che praticamente non c’è stato. Bravo, seconda palla di 5-5. 40-40 HA SBAGLIATO IN MANIERA GRATUITA IL CANADESE DI DRITTO! 30-40 Aveva gestito alla grande Flavio, poi è uscito il dritto in spinta dal centro. Che peccato, dal 30-15 offriamo la chance di ripartire da 0-0. 30-30 Dritto vincente anomalo Shapovalov. Fa tutto lui, quasi. Seconda 30-15 ALLA REGOLA! Slice, dritto in contropiede sull’erba sempre ben accetto, poi attende che Shapovalov scelga un angolo e tira di là. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shapovalov 5-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: altro scambio di break, si riparte da 0-0!

