LIVE Cobolli-Shapovalov 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | disastro in avvio del folle mancino di origine israeliana

Il torneo ATP di Halle entra nel vivo con un match mozzafiato tra Shapovalov e Cobolli. La partita, segnata da errori e scambi intensi, promette emozioni fino all’ultimo punto. Chi avrà la meglio in questa battaglia di talento e determinazione? Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento di questa sfida cruciale!

1-0 Altro gratuito di dritto, ringrazia il romano! 15-40 Bravo Cobolli a rispondere, sbaglia ancora di dritto il canadese. Palle break! 15-30 Altro errore gratuito di Shapovalov. 15-15 Rimane dentro il dritto 'tutto o niente' del canadese dopo la prima slice. 0-15 Sbaglia con il dritto il canadese. Denis Shapovalov in battuta, si parte! 12:03 Il 26enne canadese ha sconfitto all'esordio Ugo Humbert, in rimonta. 12:00 Giocatori in campo! 11:54 In palio ci sarebbero altri 50 punti e una sfida non impossibile in quarti di finale contro Alexander Zverev o Lorenzo SONEGO.

