LIVE Bolelli Vavassori-Auger-Aliassime Shapovalov 6-2 4-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | set e doppio break di margine per gli azzurri

Segnatevi questo match: l'ATP di Halle 2025 entra nel vivo con un duello emozionante tra Bolelli e Vavassori contro Aliassime e Shapovalov. Gli azzurri dominano, conquistando un doppio break e portandosi avanti con grande determinazione. La partita è ancora aperta, e ogni punto si gioca come se fosse il decisivo. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in diretta, perché questa sfida promette scintille fino all’ultimo scambio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo dell’emiliano. 30-0 Comoda volèe alta di dritto a segno per Vavassori. 15-0 Servizio vincente Bolelli. 4-1 DOPPIO BREAK BOLELLIVAVASSORI! Shapovalov non chiude la volèe consegnandosi al passante dell’avversario. 15-40 Due palle del doppio break BolelliVavassori. Prima il recupero sulla riga, poi la stop volley vincente di Andrea. 15-30 Fortunati in questo caso gli azzurri, con il nastro che manda fuori causa il mancino canadese. 15-15 Ennesima volèe errata di Shapovalov. 15-0 Servizio vincente Auger-Aliassime. 3-1 Game BolelliVavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Auger-Aliassime/Shapovalov 6-2 4-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: set e doppio break di margine per gli azzurri

