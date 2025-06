LIVE Bolelli Vavassori-Auger-Aliassime Shapovalov 6-2 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | set e break di margine per gli azzurri

0-15 Passante di dritto vincente di Auger-Aliassime. Al servizio Vavassori. 2-1 BREAK BOLELLIVAVASSORI! Ottima risposta di rovescio del piemontese. 30-40 Simone stringe troppo l'angolo della risposta di dritto. 15-40 Due palle break BolelliVavassori. Goffa volèe di dritto di Shapovalov. 15-30 Prima vincente del mancino canadese. 0-30 Splendida volèe incrociata di rovescio di Simone. 0-15 Risposta di dritto vincente di Bolelli sul servizio di Shapovalov. 1-1 Game BolelliVavassori. Da manuale il gioco a rete del piemontese. 40-15 Doppio fallo dell'emiliano.

