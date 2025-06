LIVE Bolelli Vavassori-Auger-Aliassiime Shapovalov ATP Halle 2025 in DIRETTA | si parte con gli azzurri in risposta

Benvenuti alla diretta live di un appassionante match di tennis al ATP Halle 2025, dove gli azzurri si preparano a sfidare le stelle mondiali. Tra Bolelli e Vavassori e il tifo italiano in fermento, ogni cellula si accende per seguire l’azione. Restate con noi: l’adrenalina è alle stelle e lo spettacolo sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 15:54 Rieccoci amici di OA Sport. Fasi finali del riscaldamento. Si partirà con i canadesi al servizio. 14:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di BolelliVavassori-Auger-AliassimeShapovalov. Il match inizierà sicuramente dopo le 16.00 a causa del protrarsi della sfida tra Shapovalov e Cobolli. Il canadese avrà a disposizione 90 minuti di riposo dopo la sconfitta per 7-6 al terzo contro l’azzurro. A più tardi. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle tra Simone BolelliAndrea Vavassori ed i canadesi Felix Auger AliassimeDenis Shapovalov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Auger-Aliassiime/Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si parte con gli azzurri in risposta

In questa notizia si parla di: diretta - shapovalov - bolelli - vavassori

LIVE Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro non vuole più fermarsi! - Benvenuti alla diretta live dell’ATP Halle 2025, dove il talento italiano Flavio Cobolli affronta Denis Shapovalov in un match che promette emozioni e spettacolo.

LIVE Bolelli/Vavassori-Auger-Aliassiime/Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si parte con gli azzurri in risposta; LIVE! Si parte con Cobolli, giornata ricca con Sonego e Sinner; ATP Halle, tre italiani LIVE: si parte con Cobolli-Shapovalov, poi Sonego-Zverev e Sinner-Bublik.

Halle è il regno di Bolelli/Vavassori: dopo Zverev battono Lammers/Withrow e conquistano la terza semifinale di fila - ATP Halle, le vittorie su Melo e Zverev e su Lammers e Withrow valgono la terza semifinale consecutiva nel torneo tedesco a Bolelli e Vavassori ... Riporta sport.virgilio.it

Atp di Halle, Bolelli e Vavassori volano in semifinale - I due azzurri, secondi favoriti del seeding nonché campioni in carica affronteranno i canadesi Felix Auger- rainews.it scrive