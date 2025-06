LIVE Bolelli Vavassori-Auger-Aliassiime Shapovalov ATP Halle 2025 in DIRETTA | sfida ai canadesi per la finale!

Benvenuti alla nostra live coverage dell’attesa semifinale di doppio all’ATP Halle 2025, un match che promette emozioni e battaglie intense tra i talenti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori e il duo canadese Felix Auger Aliassime e Denis Shapovalov. Questa sfida, il primo confronto diretto tra queste coppie, si preannuncia come un vero spettacolo, con la finale in palio contro i favoriti Krawietz/Puetz o Khachanov/Michelsen. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle tra Simone BolelliAndrea Vavassori ed i canadesi Felix Auger AliassimeDenis Shapovalov. Primo confronto diretto dal sapore di Coppa Davis tra le due coppie, con i vincenti che troveranno in finale KrawietzPuetz o KhachanovMichelsen. Il tandem italiano arriva al penultimo appuntamento sull’erba tedesca dopo aver superato in due parziali prima MeloZverev, poi LammonsWithrow. In stagione gli azzurri hanno trionfato sul cemento di Auckland prima di arrendersi soltanto in finale agli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Auger-Aliassiime/Shapovalov, ATP Halle 2025 in DIRETTA: sfida ai canadesi per la finale!

