LIVE Bolelli Vavassori-Auger-Aliassiime Shapovalov 3-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | break immediato degli azzurri

Il match tra Bolelli e Vavassori contro Auger-Aliassime e Shapovalov si infiamma sul Centrale di Halle, con scambi intensi e punti emozionanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Game Auger-AliassimeShapovalov. Altra ottima prima di Auger. 40-15 Prima vincente del canadese. 30-15 ACE Auger-Aliassime. 15-15 Scappa via il tentativo di recupero di dritto del piemontese. 0-15 Alto erroraccio di volo per Shapovalov. 3-1 Game BolelliVavassori. Stop volley perfetta di Simone. 40-0 Bolelli fa buona guardia a rete. 30-0 ACE di Andrea. 15-0 Decolla la risposta di dritto di Shapovalov sul servizio di Vavassori. 1-2 Game Auger-AliassimeShapovalov. Volèe vincente dei canadesi, che restano indietro di un break. 40-15 Scappa via la risposta di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Auger-Aliassiime/Shapovalov 3-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: break immediato degli azzurri

In questa notizia si parla di: auger - shapovalov - bolelli - vavassori

