L’ITI Lucarelli tra le 10 migliori scuole del mondo finalista ai World’s Best School Prizes 2025

L’Istituto Tecnico Industriale “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento si distingue a livello mondiale, entrando tra le 10 scuole finaliste ai prestigiosi World’s Best School Prizes 2025 nella categoria Community Collaboration. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza nel creare un forte legame con il territorio attraverso progetti innovativi e inclusivi. È l’ennesima conferma che questa scuola incarna il futuro dell’educazione, un modello da seguire e ammirare.

Tempo di lettura: 4 minuti L’Istituto Tecnico Industriale “ Giambattista Bosco Lucarelli ” di Benevento è stato selezionato tra le 10 migliori scuole al mondo nella categoria Community Collaboration dei prestigiosi World’s Best School Prizes 2025, promossi dalla rete globale T4 Education. Il riconoscimento premia l’eccellenza della scuola nel costruire un legame profondo con il territorio, attraverso progetti di innovazione didattica, inclusione, partecipazione civica e imprenditorialità giovanile. Grazie a iniziative come The School Outside, l’ITI Lucarelli ha creato un ecosistema formativo unico, trasformando gli studenti in giovani imprenditori e contribuendo alla rinascita socio-economica di un’area segnata da disoccupazione e spopolamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ITI “Lucarelli” tra le 10 migliori scuole del mondo finalista ai World’s Best School Prizes 2025

In questa notizia si parla di: lucarelli - scuole - mondo - world

Tokyo, con i suoi 37 milioni di abitanti, è la città più popolosa al mondo e la terza per estensione territoriale. Vai su Facebook

Il Lucarelli tra le 10 scuole del mondo finalista ai World’s Best School Prize; World’s Best School Prizes 2025: due scuole italiane tra le 10 finaliste del premio; L'ITI Bosco Lucarelli di Benevento tra le 10 migliori scuole al mondo: finalista al World's Best School Prize 2025.

L’ITI “Lucarelli” di Benevento tra le 10 migliori scuole del mondo finalista ai World’s Best School Prizes 2025 - Scopri la scuola premiata a livello mondiale per la sua innovazione e impegno nel territorio: l'ITI Lucarelli di Benevento. Da informazionescuola.it

Due scuole italiane tra le finaliste dei prestigiosi World’s Best School Prizes 2025 - I cinque premi, istituiti da T4 Education nel 2022 all’indomani della pandemia di COVID, per condi ... msn.com scrive