Lite al bar finisce in tragedia | travolge i clienti con l’auto

Una tranquilla serata a Gravellona Lomellina si trasforma in un incubo quando una lite scoppiata per un bicchiere di sambuca e alcuni Gratta e Vinci degenera in una scena choc: un uomo travolge clienti con l’auto, causando gravi ferite. Un episodio che scuote la comunità e ricorda come le tensioni più imprevedibili possano sfociare in tragedia. La vicenda di Ouafi Craiet ci invita a riflettere sulla fragilità del controllo e il peso delle emozioni incontrollate.

Lite al bar per un uomo di 41, poi sale in macchina e si scaglia contro la vetrina del locale. Una donna di 51 anni perde una gamba, l’altra è in pericolo. Una discussione surreale, nata per un bicchiere di sambuca “annacquata” e per dei Gratta e vinci. Così, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto Gravellona Lomellina, una piccola località del Pavese. Protagonista del folle gesto è Ouafi Craiet, cittadino tunisino di 41 anni residente a Vigevano, ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Si cerca di chiarire il quadro della situazione sul fatto Cityrumors.it foto Ansa Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, dopo aver dato in escandescenze all’interno del locale “Antica Caffetteria” poco prima delle 20, è stato allontanato per aver infastidito clienti e titolari con atteggiamenti aggressivi e polemici. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Lite al bar finisce in tragedia: travolge i clienti con l’auto

