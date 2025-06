L' Italia si scaglia contro le nuove regole di bilancio Ue | Sono stupide e insensate

Discorso infuocato, in cui l’Italia si schiera contro le recenti regole di bilancio dell’UE, giudicate insensate e dannose. Secondo il ministro Giancarlo Giorgetti, per sostenere adeguatamente la difesa e gli investimenti, l’Unione deve rivedere le proprie norme finanziarie, rendendole più flessibili e sensate. È un richiamo forte a un cambiamento necessario, affinché l’Europa possa affrontare con efficacia le sfide del futuro.

Se l'Unione europea vuole davvero che gli Stati membri spandano di più per la difesa, dovrebbe aggiornare le proprie regole in materia di bilanci pubblici, per evitare che appaiano "stupide" e "senza senso". È il duro attacco arrivato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Italia si scaglia contro le nuove regole di bilancio Ue: "Sono stupide e insensate"

