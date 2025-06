L' Italia è il secondo mercato globale per Bimby e Folletto

L’Italia si conferma il secondo mercato globale per Bimby e Folletto, con Vorwerk Italia che nel 2024 ha raggiunto un fatturato di 577 milioni di euro. Dal 1938 e 1978, rispettivamente, i marchi hanno radicato la loro presenza nel nostro paese, offrendo soluzioni innovative e affidabili nelle case degli italiani. Con una rete capillare di punti vendita e centri assistenza, Vorwerk Italia continua a crescere e innovare, consolidando il suo ruolo di leader nel settore dei piccoli elettrodomestici.

Il gruppo tedesco dei piccoli elettrodomestici Vorwerk, titolare dei marchi Bimby e Folletto, ha chiuso il 2024 in Italia in Italia con un fatturato di 577 milioni di euro. Il mercato italiano, in cui l'azienda opera dal 1938 con gli aspirapolvere Folletto e dal 1978 con i robot da cucina Bimby, è il secondo al mondo dopo quello tedesco, con una struttura articolata in 50 Vorwerk Point e 320 centri di sssistenza autorizzati. Vorwerk Italia combina la vendita diretta tradizionale con il negozio online, e opera con una una rete di 2.800 agenti Folletto, che nel 2024 hanno raggiunto oltre un milione di famiglie italiane, e 18mila incaricati Bimby attivi, che hanno realizzato più di 240mila dimostrazioni e appuntamenti post-vendita presso i clienti.

L'Italia è il secondo mercato globale per Bimby e Folletto - Il gruppo tedesco dei piccoli elettrodomestici Vorwerk, titolare dei marchi Bimby e Folletto, ha chiuso il 2024 in Italia in Italia con un fatturato di 577 milioni di euro. Secondo ansa.it

Folletto alla ricerca di tremila nuovi agenti: Italia «regno» di aspirapolvere e Bimby - Elevato anche il giro d’affari italiano che ha toccato quota 428 milioni per Folletto e per Bimby oltre 200 milioni. Da corriere.it