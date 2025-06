Listini asiatici in calo dopo stime Fed e tensioni Israele-Iran

I listini asiatici chiudono in netto calo, tra le conseguenze delle nuove stime della Fed e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Dopo l'annuncio della Federal Reserve di abbassare le previsioni di crescita e di aumentare le aspettative inflazionistiche, gli investitori si preoccupano per un possibile escalation tra Israele e Iran, con il coinvolgimento degli Stati Uniti. Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Shenzhen risentono tutti di questa situazione, evidenziando un mercato nervoso e incerto.

Seduta negativa sui listini asiatici all'indomani della Fed, che ha abbassato le stime di crescita e indicato un aumento delle aspettative sull' inflazione americana. A preoccupare gli investitori è poi la possibile escalation nel conflitto fra Israele e Iran con l'intervento degli Usa. Hong Kong cede l'1,95% a seduta ancora aperta, Tokyo nella fase di chiusura segna un calo nell'ordine dello 0,9% mentre Shanghai e Shenzhen perdono rispettivamente lo 0,78% e l'1,35%. Sono deboli i futures europei e quelli di Wall Street e si rafforza il dollaro. In giornata dalla banca centrale Svizzera alle ore 9.

