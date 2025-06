Listini asiatici in calo dopo la Fed | preoccupazioni su inflazione e tensioni geopolitiche

I listini asiatici registrano una consistente perdita dopo la riunione della Federal Reserve, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e alimentato i timori sull'inflazione negli Stati Uniti. A questa preoccupazione si aggiunge l'incertezza derivante dall'escalation del conflitto tra Israele e Iran, con il possibile coinvolgimento americano. Hong Kong, Tokyo, Shanghai e Shenzhen affrontano una seduta negativa, riflettendo tensioni e incertezze globali che rischiano di influenzare i mercati nei prossimi giorni.

Seduta negativa sui listini asiatici all'indomani della Fed, che ha abbassato le stime di crescita e indicato un aumento delle aspettative sull' inflazione americana. A preoccupare gli investitori è poi la possibile escalation nel conflitto fra Israele e Iran con l'intervento degli Usa. Hong Kong cede l'1,95% a seduta ancora aperta, Tokyo nella fase di chiusura segna un calo nell'ordine dello 0,9% mentre Shanghai e Shenzhen perdono rispettivamente lo 0,78% e l'1,35%. Sono deboli i futures europei e quelli di Wall Street e si rafforza il dollaro. In giornata dalla banca centrale Svizzera alle ore 9.

