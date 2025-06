Liste di attesa la replica dell' Asp a Cambiano | Critiche infondate

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, risponde alle critiche infondate del deputato Angelo Cambiano, che aveva sollevato dubbi sul reale progresso nell’abbattimento delle liste d’attesa. Con chiarezza e determinazione, Capodieci chiarisce i risultati concreti raggiunti e smonta le accuse ingiustificate, ribadendo l’impegno dell’ASP nel migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. È fondamentale fare luce sulla verità per garantire trasparenza e fiducia nel sistema sanitario locale.

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, interviene a margine della lettera aperta recapitatagli, a mezzo stampa, dal deputato regionale Angelo Cambiano con la quale si esprimono perplessità circa il reale abbattimento delle liste d’attesa per le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Liste di attesa, la replica dell'Asp a Cambiano: "Critiche infondate"

