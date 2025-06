Liste d' attesa la Regione Umbria ' schiera' i Nas e la Guardia di finanza

In Umbria, le liste d'attesa minacciano il diritto alla salute, ma ora si apre una nuova speranza: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un accordo storico con i Nas e la Guardia di Finanza. Questo passo deciso mira a garantire maggior trasparenza e rapidità nelle cure, coinvolgendo anche i Carabinieri Tutela della Salute. È il primo passo verso un sistema sanitario più efficiente e giusto per tutti.

"Accordo" con i Nas e anche con la Guardia di finanza per le liste d'attesa. Il consiglio regionale dell'Umbria ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la giunta regionale a "valutare con urgenza l'opportunità di stipulare un protocollo di intesa con il Comando Carabinieri Tutela.

