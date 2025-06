L' isola dei famosi pagelle ottava puntata | Mirko come Love Me Licia 8 Giarrusso dà il peggio di sè 1

L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi si presenta come un turbine di emozioni, colpi di scena e tensioni che scuotono i concorrenti e gli spettatori. Tra momenti di commozione, scontri accesi e confronti serrati, la serata si preannuncia all'insegna del caos e dell'imprevedibilità . Un vero e proprio upside down che mette a dura prova nervi e cuore. In pratica, succede in un'ora tutto quello che non è successo in...

Dopo due appuntamenti sottotono, L'Isola si risveglia a un passo dalla semifinale con una puntata che dà spettacolo ma nel solito modo in cui, purtroppo, lo fanno i reality show Mario Adinolfi nuota, Giuseppe Cruciani invoca correttezza, Cristina Plevani piange, Omar Fantini mena botte da orbi: più che L'isola dei famosi, quella dell'ottava puntata pare più l'Upside Down. In pratica succede in un'ora tutto quello che non è successo in un'edizione intera. Veronica Gentili, e Pierpaolo Pretelli dall'Honduras, si ritrovano a gestire scoppi d'ira, insulti e afflizioni non senza difficoltà , ma per fortuna a vegliare su di loro c'è Simona Ventura, che con le giuste dosi di bastoni e carote riesce a salvare un paio di situazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'isola dei famosi, pagelle ottava puntata: Mirko come Love Me Licia (8), Giarrusso dà il peggio di sè (1)

In questa notizia si parla di: isola - puntata - famosi - ottava

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni seconda puntata: nuovo ritiro in vista? - Tra tensioni e sorprese, l'Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla sua seconda puntata su Canale 5, promettendo momenti indimenticabili.

Rese dei conti, eliminazioni e tutte le verità a galla Rivivi le emozioni dell’ottava puntata di #Isola su Mediaset Infinity! Vai su Facebook

L'ingresso della nostra bellissima Veronica ? L'ottava puntata dell'#Isola è appena iniziata! Vai su X

L’Isola dei Famosi 2025, le Nomination dell’ottava puntata; L’ Isola dei famosi: i concorrenti eliminati, le pagelle, le nuove nomination e la nuova programmazione; Isola dei Famosi 2025, le pagelle dell'ottava puntata.

Isola dei Famosi, dalla rissa in acqua agli eliminati: cosa è successo nell’ottava puntata - Ospite in studio, Giuseppe Cruciani di Redazione È stata ricca di emozioni l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi: dal r ... Come scrive msn.com

L'Isola dei Famosi 2025, eliminati Ahlam El Brinis e Mirko Frezza - Presenti l'opinionista Simona Ventura ( FOTO) per commentare le avventure sull’isola e l’inviato Pierpaolo ... Scrive tg24.sky.it