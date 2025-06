Lisistrata commedia le 7 muse di Apollo a Mola di Bari

L’APS Le 7 Muse di Apollo è orgogliosa di annunciare uno spettacolo imperdibile: "Lisistrata - Donne chiuse per la pace", un adattamento dell'irriverente commedia di Aristofane del 411 a.C., diretto da Dolores Mangiolini. Sabato 12 luglio 2025, nel suggestivo Chiostro di S. Chiara di Mola di Bari, le protagoniste ci condurranno in un viaggio tra umorismo e riflessione sul valore della pace, in un evento che promette emozioni e spunti di riflessione per tutti i presenti.

