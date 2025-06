Lisa Vargas neo consigliera | Onorata ma col cuore spezzato

pieno di gratitudine e speranza per il futuro della comunità. Un'occasione che ha toccato profondamente tutti i presenti, ricordando l'importanza di unire le forze per il bene comune. Lisa Vargas, neo consigliere onorata, porta con sé non solo la responsabilità del ruolo, ma anche il cuore spezzato per la perdita di un amico e collega. In questo momento delicato, il suo impegno si trasforma in un segno di continuità e rinascita per Frignano.

Nel corso del consiglio comunale tenutosi a Frignano, Lisa Vargas ha ufficialmente assunto il ruolo di consigliere comunale, subentrando al posto lasciato vacante da Enzo Natale, venuto tragicamente a mancare lo scorso 11 giugno. Un momento carico di emozione, segnato da un discorso sentito e. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lisa Vargas neo consigliera: "Onorata ma col cuore spezzato"

