L’Iran minaccia la chiusura dello stretto di Hormuz Israele accusa | Usati ordigni a grappolo

L'Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche del petrolio mondiale, in risposta all'attacco israeliano. Behnam Saeedi, membro del Parlamento di Teheran, ha dichiarato che Teheran dispone di molteplici opzioni per rispondere ai nemici e utilizzerà queste strategie in base alla situazione. La tensione tra Iran e Israele si intensifica, rischiando di influenzare la stabilità globale. La situazione rimane altamente volatile e da monitorare attentamente.

Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti da Gerusalemme: stavano completando un pellegrinaggio in Terra Santa e sarebbero dovuti ripartire da Tel Aviv ma l'attacco all'Iran ha comportato la chiusura dell'aeroporto - Arezzo, 13 giugno 2025 – I vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme al termine di un pellegrinaggio in Terra Santa, si sono trovati improvvisamente bloccati a causa dell’attacco all’Iran che ha chiuso l’aeroporto di Tel Aviv.

