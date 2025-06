L’Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz da cui transitano gnl e il 20% dell’export globale di petrolio

L’Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, un punto cruciale che permette il transito di circa il 20% del petrolio mondiale e il 30% del GNL. Una mossa che potrebbe scuotere i mercati internazionali e influenzare drasticamente il prezzo dell’energia globale. Se questa minaccia dovesse concretizzarsi, gli effetti si farebbero sentire su scala mondiale, mettendo a dura prova l’equilibrio economico e geopolitico.

L’Iran sta valutando la possibilità di bloccare il transito nello stretto di Hormuz che collega il Golfo Persico con l’oceano indiano e da cui passa circa il 20% di tutto il petrolio esportato nel mondo ( una ventina di milioni di barili al giorno), il 30% di quello che viaggia via mare. Per questa ragione si tratta di una mossa particolarmente temuta dai mercati internazionali, se attuata davvero e per un periodo di tempo sufficiente, in grado di provocare un’impennata delle quotazioni petrolifere con ricadute su inflazione ed economie dell’intero globo. Da questo tratto di mare di 45 kilometri tra Iran ed Emirati Arabi, passa pure il gas liquefatto del Qatar, di cui anche l’Italia è grande utilizzatrice dopo aver significativamente ridotto le sue importazioni dalla Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz da cui transitano gnl e il 20% dell’export globale di petrolio

In questa notizia si parla di: iran - stretto - hormuz - minaccia

