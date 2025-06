L' Iran era vicino all' atomica? Per l' Aiea non ci sono prove ma Trump non è d' accordo Il caso dell' uranio arricchito al 60%

L'Iran si trova al centro di un acceso dibattito internazionale sulla sua corsa alle armi nucleari. Nonostante le tensioni e le accuse, l'AIEA, sotto la guida di Rafael Grossi, sottolinea come non ci siano prove concrete che Teheran stia costruendo un'arma atomica, lasciando il mondo in attesa di chiarimenti. È un delicato equilibrio tra verità, sospetti e diplomazia, che potrebbe ancora riservare sorprese.

Lo aveva detto alla Cnn, lo ha ribadito a SkyNews. "Non c'è alcuna prova che l'Iran stia costruendo un'arma nucleare". Ad affermarlo è il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, che esprime incertezza sia sulle intenzioni di Teheran di arrivare all'arma. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Iran era vicino all'atomica? Per l'Aiea "non ci sono prove" (ma Trump non è d'accordo). Il caso dell'uranio arricchito al 60%

In questa notizia si parla di: iran - atomica - aiea - vicino

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Iran vicino alla bomba atomica? Trump e Aiea, due 'verità' opposte - X Vai su X

L’Aiea: “Niente prove sull’atomica iraniana” Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Vai su Facebook

Iran vicino alla bomba atomica? Trump e Aiea, due 'verità' opposte; L'Iran era vicino all'atomica? Per l'Aiea non ci sono prove (ma Trump non è d'accordo). Il caso dell'uranio arricchito al 60%; Israele insiste, ma davvero l'Iran può produrre l'atomica? La verità dell'Aiea e delle inchieste che imbarazzano Trump.

Trump: "Iran vicino ad arma nucleare". Aiea: "Teheran non costruisce bomba" - Il presidente americano: 'Erano a poche settimane dall'obiettivo'. Da msn.com

L'Aiea: "Mai detto che l'Iran stia costruendo l'atomica". Media: "Trump approva i piani di attacco" - Nyt: il Congresso deve autorizzare l'uso della forza militare Se Donald Trump vuole che gli Stati Uniti si uniscano a Israele nella guerra contro l'Iran, il prossimo passo è chiaro: il Congresso deve ... Lo riporta msn.com