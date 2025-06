L’Iran è pronto a produrre le bombe nucleari | l’allarme che Netanyahu ripete ininterrottamente da 30 anni

L’Iran, secondo l’allarme ripetuto di Netanyahu da oltre 30 anni, sembra essere più vicino che mai a sviluppare armi nucleari. Nonostante le smentite di agenzie internazionali e intelligence, il premier israeliano insiste sull’urgenza di intervenire per prevenire una minaccia globale. In un clima di tensione crescente, la scena internazionale si prepara a una possibile escalation. È arrivato il momento di capire quali sono i rischi reali dietro questi allarmi e cosa potrebbero significare per il futuro della pace mondiale.

"Se non viene fermato, l' Iran potrebbe produrre un' arma nucleare in brevissimo tempo ". In questi giorni Benjamin Netanyahu lo ripete insistentemente. Per questo il premier israeliano ha deciso di attaccare e bombardare l'acerrimo nemico di Teheran. E continua a ribadirlo nonostante la sua linea sia stata smontata dal direttore dell'Agenzia atomica ma anche dalla stessa intelligence Usa. L'allarme per l'ormai "prossima" disponibilità della bomba atomica da parte dell'Iran appare, però, come una vera e propria strategia del leader di Tel Aviv. Netanyahu, infatti, l o ripete da ben 30 anni, dal 1995 quando era ancora solamente il leader dell'opposizione.

