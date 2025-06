L’Iran e lo stretto di Hormuz l’arma economica della disperazione in mano a Teheran

L'Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz, un'arma economica di disperazione nelle sue mani, come ritorsione alle tensioni con Israele. Un gesto che potrebbe bloccare il flusso di petrolio e gas liquido, mettendo a rischio miliardi di dollari e destabilizzando l'economia mondiale. La sfida è aperta: quale sarà la reazione internazionale a questa pressione disperata?

(Adnkronos) – La minaccia dell'Iran è esplicita: chiudere lo stretto di Hormuz come ritorsione per la guerra scatenata da Israele. Vorrebbe dire tagliare la rotta del petrolio, e anche del gas liquido, e causare danni per miliardi di dollari a tutta l'economia globale, colpendo soprattutto i paesi più dipendenti da quel 25% delle forniture di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

