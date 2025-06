L’Iran colpisce l’ospedale Soroka a Beersheba in Israele | Danni estesi 32 feriti nel Paese

Tensione e violenza si intensificano nel cuore del Medio Oriente, dove per il settimo giorno consecutivo il conflitto tra Israele e Iran scuote la regione. Nella notte, un missile balistico iraniano ha colpito l’ospedale Soroka di Beersheba, causando ingenti danni e 32 feriti nel paese. La situazione rimane critica, con un’eco di paura che si diffonde. Le ripercussioni di questa escalation sono destinate a segnare profondamente il futuro del territorio...

Continuano per il settimo giorno di fila i combattimenti tra Israele e l’Iran. Nella notte, Teheran ha colpito con un missile balistico l’ ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele. Lo riferisce il ministero degli Esteri israeliano. Secondo una nota della direzione sanitaria, si registrano «danni estesi» all’edificio, che era stato parzialmente evacuato mercoledì dalle autoritĂ israeliane. Al momento non si hanno notizie di feriti. Le sirene hanno suonato in tutto il Paese e si sono udite esplosioni anche su Tel Aviv e Gerusalemme. I servizi di soccorso del Magen David Adom parlano di almeno 32 feriti, tra cui due in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Iran colpisce l’ospedale Soroka a Beersheba in Israele: «Danni estesi», 32 feriti nel Paese

L'ospedale di Soroka, colpito direttamente da un missile iraniano questa mattina, serve tutto il sud di Israele, compresa la sua numerosa popolazione beduina. Lì si vedono spesso tanti hijab musulmani e kippot. Questo è quello che l'Iran ha preso di mira. #ira Vai su X

