Lions | Città cardioprotetta Ottimo progetto

Il progetto “Gualdo Tadino città cardioprotetta” si distingue per il suo impatto concreto e innovativo sulla comunità. Apprezzato a livello distrettuale, ha ricevuto i riconoscimenti più prestigiosi, tra cui l’attenzione del governatore Massimo De Liberato. Durante il Congresso di Pescara, il presidente Catanossi ha illustrato come questa iniziativa possa salvare vite e rafforzare il senso di solidarietà locale, consolidando il ruolo di Gualdo Tadino come esempio di eccellenza sociale.

Il progetto “Gualdo Tadino città cardioprotetta“ è stato apprezzatissimo nel Congresso distrettuale del Rotary. Il governatore Massimo De Liberato lo ha considerato tra i più meritevoli dell’anno rotariano 20242025. Così, nella assise del distretto 2090 svoltasi a Pescara il 14 e 15 giugno, il presidente del Rotary club di Gualdo Tadino, Alberto Catanossi, è stato invitato ad illustrare il progetto "che ha significative ricadute sul territorio, espressione di una forte sinergia con personalità, enti e associazioni". Catanossi ha parlato delle finalità dell’iniziativa e del primo step, curato e finanziato direttamente dal Club gualdese, avviato in collaborazione con Michele Pierotti e l’amministrazione comunale: c’è stata l’installazione di tre nuovi defibrillatori nel centro storico e l’esternalizzazione di quello della Farmacia comunale “Roberto Calai“; è stato organizzato e portato a termine il primo corso di formazione Blsd, per rendere sempre più concreto l’importante messaggio per cui “Ognuno di noi può salvare una vita!“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lions: "Città cardioprotetta. Ottimo progetto"

