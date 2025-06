L’Inter si sposta a Seattle prima delle ultime due sfide del girone

L’Inter si prepara a cambiare scenario, spostandosi da Los Angeles a Seattle per affrontare le ultime sfide del Gruppo E nel FIFA Club World Cup 2025. Dopo un pareggio emozionante contro il Monterrey, i nerazzurri di Cristian Chivu sono pronti a sfidare Urawa Red Diamonds e River Plate in una fase cruciale del torneo. La prossima partita, in programma sabato 21 giugno alle 12:00, rappresenta un passo importante verso la qualificazione.

Dopo il pareggio per 1-1 all'esordio contro il Monterrey, l'Inter di Cristian Chivu saluterà Los Angeles e partirà alla volta di Seattle, dove proseguirà il proprio cammino nel Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025. CAMBIO LOCATION – L' Inter si prepara per trasferirsi a Seattle, sede delle prossime due sfide del girone del Mondiale per Club contro Urawa Red Diamonds e River Plate. La prossima partita, in programma sabato 21 giugno alle 12:00 locali (le 21:00 italiane), vedrà l'Inter affrontare la formazione giapponese degli Urawa Red Diamonds, già battuta 3-1 dal River Plate nel primo turno.

