L’Inter prepara il post-Calhanoglu | assalto al centrocampista milanese che tifa Inter

La permanenza di Hakan Calhanoglu in maglia nerazzurra non è mai stata così in bilico. L' Inter già nella scorsa sessione di mercato estiva e in quella invernale ha dovuto resistere dinanzi a ben più di un approccio da parte del Bayern Monaco. Il tutto si è poi risolto con un un nulla di fatto, ma quest'estate le cose potrebbero avere uno sviluppo diverso, con il turco che potrebbe optare per un ritorno nella sua terra, firmando per il Galatasaray. Marotta e Ausilio, in caso, sarebbero costretti a correre ai ripari velocemente, cosa che però sembrerebbe essere già stata fatta, mettendo gli occhi su Nicolò Rovella della Lazio.