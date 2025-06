L' Inter Club vince il torneo di solidarietà Un calcio al bullismo

Una giornata all'insegna dello sport e dei valori, quella di ieri ai campi dell'Alfa Club di via Castelforte, dove il torneo di solidarietà "Un calcio al Bullismo" ha visto protagonisti squadre come l'Inter Club Giacinto Facchetti, Virtus Olimpia e altri enti locali. Un evento che ha dimostrato come il calcio possa essere un potente strumento di inclusione e sensibilizzazione. E proprio l'Inter Club Giacinto Facchetti si è aggiudicato il trofeo, lasciando tutti con un messaggio di speranza e unità.

Ieri, ai campi dell'Alfa club di via Castelforte, si è svolto il torneo di solidarietà "Un calcio al Bullismo" organizzato dalla Fcd Virtus Olimpia assieme all'ente Santa Lucia. Oltre la Virtus Olimpia hanno partecipato anche l'Inter Club Giacinto Facchetti e Oratorio S. Ambrogio, Oratorio S. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'Inter Club vince il torneo di solidarietà "Un calcio al bullismo"

In questa notizia si parla di: club - inter - solidarietà - calcio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

14.6.2025 Solidarietà a Mehdi #Taremi perché capitano tutte a lui: infortuni, pubalgia, nessun ambientamento in #SerieA. Ora pure il #MondialeperClub con l'#Inter a rischio per la chiusura dello spazio aereo in #Iran causa guerra... Vai su Facebook

L'Inter Club vince il torneo di solidarietà Un calcio al bullismo; Ricavi Mondiale per Club: ecco quanto incasseranno le squadre; Un calcio al bullismo, torneo di solidarietà al Centro sportivo Alfa Club :: Segnalazione a Palermo.