L'insolito look di Marco Mengoni sta bene al mare con i calzettoni e la cravatta

L’insolito look di Marco Mengoni, tra calzettoni e cravatta, rompe gli schemi e conquista il cuore dei fan. Con il nuovo singolo “Sto bene al mare”, l’artista si presenta in modo sorprendente, sfidando le convenzioni estive. Un mix di stile e audacia che rispecchia la sua personalità unica. Scopriamo insieme questa trovata di moda e come Mengoni abbia deciso di portare l’estate con un tocco di originalità. Continua a leggere.

Marco Mengoni ha appena lanciato Sto bene al mare, il singolo dell'estate nato dalla collaborazione con Syf e Rkomi. Nella clip è letteralmente rimasto in mutande ma senza rinunciare alla giacca e alla cravatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

