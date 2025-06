L' ingresso in piazza

L’ingresso in piazza si trasforma in un tripudio di colori e suoni, mentre l’araldo Francesco Sebastiano Chiericoni fa il suo trionfale ingresso accompagnato dai figuranti dei quartieri e dai cori appassionati dei supporter. La scena si anima ulteriormente con la Magistratura della Giostra e la Giuria che prendono posizione, preparando il terreno per una sfida che promette emozioni intense e momenti indimenticabili. È il preludio di una giornata all’insegna della tradizione e della passione.

Leone XIV fa il suo ingresso ufficiale: oggi la messa di insediamento in Piazza San Pietro - Oggi, domenica 18 maggio, in Piazza San Pietro, si celebra l’insediamento di Leone XIV, il primo papa americano della storia.

ESTATE IN SCENA Prima rassegna di teatro estivo per bambini da giovedì 19 giugno a giovedi 10 luglio. 4 appuntamenti da vivere in famiglia. Si comincia con "Il mago di Oz" alle ore 21 in piazza Oberdan con ingresso gratuito. Si ringrazia l' @associ Vai su Facebook

Folla, cori e colori in piazza per la prima benedizione: “Vogliamo scoprire com’è” - In alto il Buon Pastore, in basso noi pecore, incanalate ai varchi verso il centro della piazza San Pietro, qui fin dalle 8 per prendere i posti migliori (o frontali alla Loggia delle benedizioni ... repubblica.it scrive