L' industria alimentare cresce nonostante i dazi esterni e quelli interni

L’industria alimentare italiana si conferma una forza virtuosa, crescendo nonostante le sfide dei dazi esterni e interni. Nel 2024, l’agroalimentare ha raggiunto un record storico di 70 miliardi di euro in export, con un aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente. Questa dinamica positiva evidenzia la resilienza e l’attrattività del nostro settore, che continua a espandersi e a consolidarsi sui mercati globali, aprendo nuove opportunità per il futuro.

Il 2024 è stato un anno positivo per l'agroalimentare italiano, trainato soprattutto dall'export (record storico di 70 miliardi di euro, +7,5% sul 2023). E questa spinta si riflette nei dati presen.

