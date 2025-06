Lindstrom pedina di scambio per arrivare a Lucca

Il calciomercato si infiamma: il Napoli punta forte su Lucca e accelera con un’operazione di scambio strategica. Lindstrom, centrocampista danese, viene offerto dall’Udinese come pedina di scambio per assicurarsi l’attaccante. Una mossa audace che potrebbe cambiare le sorti della trattativa e rivoluzionare la rosa partenopea. Ma quali saranno le strategie finali? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa sfida di mercato vibrante.

Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante - La Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Lucca come possibile rinforzo in attacco, accostandolo a Victor Osimhen.

